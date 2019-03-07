إسلام آباد 30 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 مارس 2019 م واساتفقت باكستان ولوكسمبورغ على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات لاسيما في مجالات السياسة والاقتصاد والتجارة.جاء ذلك خلال مباحثات رسمية جرت اليوم في إسلام آباد بين وفدي البلدين برئاسة وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي ونظيره وزير خارجية لوكسمبورغ جين إيلزبورن الذي يزور باكستان حالياً.وأوضح قريشي في مؤتمر صحفي مشترك أن المباحثات ركزت على بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين لاسيما في مجالات السياسة والتجارة والاستثمار.// انتهى //22:37ت م0307