تونس 30 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 مارس 2019 م واسأشرف وزير الثقافة التونسي محمد زين العابدين ومدير عام الإيسيسكو الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري اليوم على توقيع محضر اجتماع اللجنة التحضيرية العليا المشتركة بين الجانبين، لإعداد حفلي افتتاح واختتام احتفالية تونس عاصمة للثقافة الإسلامية لسنة 2019 والدورة الحادية عشرة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الثقافة والدورة 17 لاجتماع المجلس الاستشاري للتنمية الثقافية في العالم الإسلامي.وتم الاتفاق على أن يكون موعد افتتاح احتفالية "تونس عاصمة للثقافة الإسلامية" يومي 20 و21 مارس 2019 بحضور عدد من وزراء الثقافة في الدول الأعضاء، ورؤساء المنظمات الدولية والإقليمية، وشخصيات سياسية وفكرية وطنية ودولية ..فيما تقرر عقد الدورة الحادية عشرة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الثقافة خلال الفترة مابين 17 إلى 19 ديسمبر 2019 تحت عنوان : "السياسات الثقافية الراهنة في العالم الإسلامي وسبل إصلاحها".كما تعقد الدورة السابعة عشرة لاجتماع المجلس الاستشاري للتنمية الثقافية في العالم الإسلامي في العاصمة التونسية يومي 17 و18 سبتمبر القادم.وتضمن المحضر تفاصيل الفعاليات التي ستقام ضمن احتفالية العاصمة الثقافية.وشدّد وزير الثقافة التونسي في كلمة له على أهمية تطوير التعاون بين بلاده والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، في مختلف المجالات الثقافية والعلمية والتربوية، وعلى ضرورة تعزيز العمل الإسلامي المشترك في مختلف مجالات البناء الحضاري للأمة الإسلامية.// انتهى //22:39ت م0308