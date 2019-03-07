بريدة 30 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 مارس 2019 م واسانطلق مساء اليوم مهرجان الكليجا الحادي عشر ، الذى تنظمه غرفة القصيم بمركز القصيم الدولي للمؤتمرات والمعارض ببريدة ويستمر 10 أيام .ويهدف المهرجان الى دعم الأسر المنتجة وبلورة الفكر الاقتصادي لديهن وفتح نوافذ تسويقية جديدة لمنتجاتهن ودعم رواد الأعمال من الشباب والشبات ، كما يسعى لإيجاد هوية تجارية مستقلة لـ منتج «الكليجا» الشعبي بشكل عام بحيث يكون له معايير خاصة ومواصفات ذات جودة عالية .وأوضح أمين عام غرفة القصيم المشرف العام على المهرجان سعود الفدا أن مشروع الكليجا يعد واحداً من المبادرات المجتمعية المتفردة التي انطلقت من فكرة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ورعايته واهتمامه حتى تحولت إلى واقع حي ومشروع وطني يستهدف تعزيز النمو الاقتصادي على مستوى الأسرة والأفراد وتفعيل ثقافة العمل بما يتواكب والطموحات المنشودة.وبين أن منح الفرص للأسر المنتجة ورواد الأعمال من الشباب والشابات من أولويات اهتمامات غرفة القصيم ومهرجان الكليجا أحد الأدوات التي تسعى الغرفة من خلالها لأن يكون الانطلاقة التجارية للحرفيات في صناعة هذه المأكولات الشعبية الشهيرة وصقل مهارات سيدات الأعمال و تأهيلهن بكل ما يلزمهن للدفع بهن إلى سوق العمل الحر المليء بالفرص الاستثمارية.بدوره أشار المدير التنفيذي للمهرجان خالد بن عبدالرحمن اليحيى إلى أن المهرجان يهدف لدعم الأسر المنتجة, مبينَا أن المهرجان لم يعد يقتصر على عرض منتجات الأسر من الأطعمة بل تعداه ليتحول إلى كرنفال شعبي سياحي عام يوفر الكثير من فرص العمل ومصادر الدخل للأسر خلال فترة زمنية محددة ، مشيراً إلى أن هناك العديد من الفعاليات و البرامج والدورات التدريبية وورش العمل المصاحبة للمهرجان والتي تجمع الشق الترفيهي و الاقتصادي والتعليمي .// انتهى //22:40ت م0309