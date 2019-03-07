واشنطن 30 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 مارس 2019 م واساختتم الملتقى الثقافي الإسلامي السادس للعائلات المسلمة في البرازيل، الذي نظمه مركز الدعوة الإسلامية لأمريكا اللاتينية، أعماله التي استمرت على مدى ثلاثة أيام من 2 إلى 5 مارس، في مدينة ساوباولو البرازيلية.وأوصى مركز الدعوة الإسلامية لأمريكا اللاتينية في بيان صادر عنه اليوم، بضرورة استمرار مثل هذه الملتقيات بشكل دوري وربع سنوي للحفاظ على العائلة المسلمة لفهم متطلبات الجاليات الإسلامية في الخارج، والحفاظ على امتداد جسر التواصل بين الدعاة وبينها.وأعرب المركز عن شكره للدعاة المشاركين في أعمال الملتقى، وللدول العربية الإسلامية التي أسهمت في دعم المراكز الإسلامية والجاليات في البرازيل.// انتهى //22:44ت م0310