الرياض 30 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 مارس 2019 م واستغلب فريق التعاون بصعوبة على نظيره الرائد عقب تسجيله هدف الفوز في الدقائق الأخيرة من المباراة لتنتهي بهدفين مقابل هدف اليوم ضمن الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.وسجل للتعاون ربيع سفياني في الدقيقتين 89 و99 ، فيما سجل للرائد صالح الشهري في الدقيقة 53 من ركلة جزاء.ورفع التعاون رصيده لـ 42 نقطة في المركز الرابع، فيما توقف رصيد الرائد عند 25 نقطة في المركز العاشر.//انتهى//23:06ت م0313