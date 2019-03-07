



القاهرة 30 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 مارس 2019 م واس

فاز فريق الاتحاد السكندري على مضيفه الإنتاج الحربي بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على استاد بتروسبورت، في إطار منافسات الأسبوع الـ24 بالدوري المصري لكرة القدم.

وبهذه الفوز، ارتفع رصيد الاتحاد إلى 28 نقطة في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد الإنتاج الحربي عند 31 نقطة في المركز السابع.

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23:26ت م

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