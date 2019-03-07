محايل 30 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 مارس 2019 م واسنفذت بلدية المجاردة أمس جولات تفتيشية ورقابية شملت عددًا من المنشآت الغذائية والمراكز التجارية، والبوفيهات ، ضمن حملة "غذاؤكم أمانة", التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية, للتأكد من سلامة المواد الغذائية في المطاعم, والمحال التجارية.وأسفرت الجولات التفتيشية عن ضبط 12 كيلو غرامًا من المكسرات الغير صالحة للاستهلاك الأدمي، وإغلاق 3محلات تجارية ، وفرض عدد من المخالفات بحق محلات مخالفة لم تلتزم باشتراطات النظافة والسلامة الغذائية.وأكد رئيس البلدية عايض بن إبراهيم المحجاني أن البلدية مستمرة في تنفيذ الجولات التفتيشية على المحلات التجارية المعنية ببيع المواد الغذائية وتصنيعها لضمان الصحة العامة.// انتهى //23:43ت م0315