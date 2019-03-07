تبوك 30 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 مارس 2019 م واسافتتحت أمانة منطقة تبوك اليوم, وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور جسر تقاطع طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز مع طريق الملك خالد بمدينة تبوك.وأوضح مدير إدارة مشاريع الجسور والأنفاق بالأمانة المهندس عبدالمجيد بن فريح السراح, أن جسر تقاطع طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز مع طريق الملك خالد يعد من أحد أهم مشاريع الأمانة التي تم الانتهاء من تنفيذها مؤخرًا حيث أنه سيسهم بشكل كبير في تحرير الحركة المرورية، وربط مايزيد على عشرة أحياء من المدينة بعضها ببعض.وبين المهندس السراح, أن طول كامل الجسر بلغ (1250)م كما بلغ طول الجسر الخرساني (295.5)م وبعرض 18.4م بواقع (3) حارات مرورية لكل اتجاه, بالإضافة إلى تركيب (20) عمود إنارة تجميلي مزينة بالسيفين والنخلة على الجسر بارتفاع (15)م، تحتوي على (4) فوانيس، لكل عمود وتركيب (6) أعمدة أبراج إنارة (هاي ماست) بارتفاع (25)م.وأشار المهندس السراح إلى أن الأمانة أنهت كافة أعمال الجسر الإنشائية والكهربائية، وجاري العمل حاليًا على تطوير الطرق المحيطة بالجسر، حيث ستقوم الأمانة بأعمال تطوير للشوارع المحيطة بالجسر تشمل أعمال سفلتة، والإنارة والأرصفة لتسهيل الحركة المرورية وتحريرها أسفل الجسر.// انتهى //23:44ت م0316