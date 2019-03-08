القاهرة 30 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 مارس 2019 م واسنوه صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز رئيس المجلس العربي للطفولة والتنمية، بتكريم جامعة الدول العربية لسمو الأمير طلال بن عبد العزيز "رحمه الله"، لجهوده الريادية في مجال الطفولة والتنمية.وقال سموه، في تصريح اليوم، إن سمو الأمير طلال بن عبدالعزيز - رحمه الله - آمن على مدار مسيرته بأن الاعتناء بالأطفال مدخل أساسي لكل جهد هادف لتنمية حقيقية، مؤكدًا أن مسيرته ستظل مستمرة في مجالات عدة أبرزها مجال الطفولة العربية.وأشار إلى أن هذه المسيرة ستستكمل بجميع ما اتخذه من مبادرات سابقة, إضافة إلى تحديث وتطوير ما يلزم واستحداث الجديد وفقًا لمتطلبات العصر وما ستفرضه الظروف على رسالة المجلس النبيلة تجاه أطفال الوطن العربي.وأوضح الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز أن تكريم اليوم في جامعة الدول العربية بيت العرب كان تكريم جميل وله معاني كبيرة للأطفال والتنمية ومن يعمل بها، ونحن أبنائه سنكمل مسيرته، معربًا عن شكره للجامعة العربية والمنظمات الإقليمية والدولية على هذه اللافتة الكريمة.واختتم سموه تصريحه، قائلًا بكل تأكيد نحاول أن نكمل مسيرة سمو الأمير طلال في التوجه والقرارات التي اتخذت في السابق، لافتًا النظر إلى الصعوبات التي واجهها المجلس العربي للطفولة والتنمية في العام الماضي التي سيتم العمل على حلها العام الجاري.//انتهى//00:14ت م0318