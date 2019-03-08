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الجمعة 1440/7/1 هـ الموافق 2019/03/08 م واس
الرياض 01 رجب 1440 هـ الموافق 08 مارس 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
نيابة عن الملك.. أمير المدينة يدشن الملتقى العلمي لأبحاث الحج والعمرة
أمير الرياض ونائبه يستقبلان وزير الخدمة المدنية
خالد الفيصل يستعرض سُبل دعم مشروعات الكهرباء في العاصمة المقدسة
عبدالعزيز بن سعد يطلع على النتائج الأولية لمشروع الرؤية والتوجه الاستراتيجي لمنطقة حائل
أمير الشرقية يتسلم مفتاح السياحة العربية
فيصل بن نواف يبحث مع وزير الاتصالات التوسع في تقديم الخدمات بمنطقة الجوف
تمرين "درع الجزيرة المشترك" يواصل تدريباته بالذخيرة الحية
الجامعة العربية تقدر جهود الأمير طلال بن عبدالعزيز
عبدالعزيز بن طلال رئيساً للمجلس العربي للطفولة والتنمية
إليو ماري: جهود المملكة عامل استقرار للمنطقة والعالم
الاتحاد الأوروبي يرفض رسمياً لائحـة لتبييـض الأمـوال
خروقات حوثية جديدة في الحديدة.. ومواجهات شرسة بقرى العبيسة
التحالف العربي يواصل إسناد قبائل حجور
ترميم بيونغ يانغ لموقع صاروخي يخيّب أمل ترمب
كمين مسلح يستهدف الحشد الشعبي جنوبي الموصل
إسرائيل أجرت تغييرات ديموغرافية عميقة في الأراضي المحتلة
استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال
مصرع سبعة متطرفين وشرطي في مواجهة قرب القاهرة
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