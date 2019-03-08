الرياض 01 رجب 1440 هـ الموافق 08 مارس 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :نيابة عن الملك.. أمير المدينة يدشن الملتقى العلمي لأبحاث الحج والعمرةأمير الرياض ونائبه يستقبلان وزير الخدمة المدنيةخالد الفيصل يستعرض سُبل دعم مشروعات الكهرباء في العاصمة المقدسةعبدالعزيز بن سعد يطلع على النتائج الأولية لمشروع الرؤية والتوجه الاستراتيجي لمنطقة حائلأمير الشرقية يتسلم مفتاح السياحة العربيةفيصل بن نواف يبحث مع وزير الاتصالات التوسع في تقديم الخدمات بمنطقة الجوفتمرين "درع الجزيرة المشترك" يواصل تدريباته بالذخيرة الحيةالجامعة العربية تقدر جهود الأمير طلال بن عبدالعزيزعبدالعزيز بن طلال رئيساً للمجلس العربي للطفولة والتنميةإليو ماري: جهود المملكة عامل استقرار للمنطقة والعالمالاتحاد الأوروبي يرفض رسمياً لائحـة لتبييـض الأمـوالخروقات حوثية جديدة في الحديدة.. ومواجهات شرسة بقرى العبيسةالتحالف العربي يواصل إسناد قبائل حجورترميم بيونغ يانغ لموقع صاروخي يخيّب أمل ترمبكمين مسلح يستهدف الحشد الشعبي جنوبي الموصلإسرائيل أجرت تغييرات ديموغرافية عميقة في الأراضي المحتلةاستشهاد فلسطيني برصاص الاحتلالمصرع سبعة متطرفين وشرطي في مواجهة قرب القاهرة// يتبع //06:02ت م0003