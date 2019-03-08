وركزت الصحف على عدد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي.وقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( "حزب الله" ونهاية اللعبة ) : ألقت بريطانيا حجراً في المياه الدولية بقرارها حظر «حزب الله» وتصنيفه منظمة إرهابية بجناحيه العسكري والسياسي، وهو قرار ربما يكون له أثر الدومنيو في عواصم أوروبا، لتحذو حذو لندن ويضيق الخناق على الحزب ذي الأيدولوجيا المتطرفة، والنزعة المتعالية على منطق الدولة والسيادة.ما فعلته لندن ببساطة أنها أنهت الفصل الساذج بين البنية العسكرية للحزب، وجناحه السياسي، وهو فصل لطالما وظفته إيران في مراوغة المجتمع الدولي، حينما تحرك أدواتها وجماعاتها المتطرفة، لأداء الأدوار القذرة في المنطقة والعالم، ثم تجلس على مائدة الحوار بقفاز حريري لجني ثمار لعبتها الماكرة، والغريب أن هذا الفصل الذي ساد في العديد من الدوائر الغربية ومراكز صنع القرار، كان من الجلي مجافاته للمنطق والواقعية، إذ كيف يمكن تصور أن العلاقة منبتة بين رأس الحزب وأذرعه العسكرية، والجميع يعرف أن الجناح العسكري لحزب الله إنما ينهل من العقيدة السياسية والولاءات الخارجية التي تحمل كوادره السياسية لواءها، وأن قوات حزب الله لا تحرك بيدقاً أو تطلق رصاصة دون إشارة من عرابها في إيران عبر وسطاء الشر الذي يصدف أنهم هم كوادر الحزب السياسية، فأي فصل في هذه الحال يمكن تصديقه والاقتناع به؟.وتابعت : نهاية اللعبة الإيرانية وخديعة «حزب الله» الإرهابي تندرج في إطار تصاعد المواجهة الدولية مع إيران، واليقظة الغربية المتأخرة ولمقاربتهم مع هذا النظام العدواني وأذرعه المتطرفة، الأمر الذي ينذر بمرحلة عسيرة تنتظر نظام الملالي، لا سيما في ظل سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترمب المصرّ على إنهاء العبث الإيراني في المنطقة، ولا شك أن خسارة إيران لهذه الورقة التي لعبت بها كثيراً سيضعها أمام خيارين، إما الاستمرار في أدوارها المنبوذة لكن بوجه سافر هذه المرة، وهو ما سيكلفها مزيداً من العزلة والعقوبات السياسة والاقتصادية، وإما أن توقف حروب الوكالة وتنهي مغامراتها العدوانية في المنطقة وترضخ للقانون الدولي وتحترم مبادئ السيادة وحسن الجوار.وختمت : أما فيما يتصل بـ»حزب الله» الإرهابي، فغني عن الذكر أن مصيره بعد هذا القرار البريطاني المفصلي لا يحدد في بيروت، إنما في طهران معقل ولائه الحقيقي، وهذا يثير عدة تساؤلات ننتظر الإجابة عنها في المستقبل القريب// يتبع //06:02ت م0004