وكتبت صحيفة "عكاظ" افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( نهاية الوحوش الضارية.. بانتظار طهران ): انتهى تنظيم داعش الإرهابي من تاريخ الشرق الأوسط إلى غير رجعة ورمي في مزبلة التاريخ بعد أن كلف المنطقة خسائر لا تحصى في الأرواح ونشر الكراهية و التطرف.عمليا انتهى التنظيم الذي كان يضخم في حجم قوته، وبدا مقاتلوه في آخر أيامه كفئران تساقطت تحت ضربات قوات التحالف الدولي و قوات سوريا الديموقراطية، وتفككت هذه المنظومة الشريرة ككيان بعد أن أوهمت آلاف الشبان بأنها باقية وتتمدد، و إذ بها ورقة تحترق.وواصلت : ولعل نهاية "داعش" ونهاية منظومة التطرف يبشر بأفول منبع التطرف و الإرهاب في طهران التي كانت و لاتزال تستخدم مثل هذه التنظيمات كأدوات لها، وهي حتى الآن تستخدم نسخا مشابهة لتنظيم داعش على شاكلة الحشد الشعبي في العراق، وحزب الله في لبنان، والحوثيين في اليمن، وتنظيمات ومليشيات أخرى.ولكن مع نهاية أخطر تنظيم إرهابي عرفته المنطقة خلال العقد الأخير، يمكن القول إنه لا مكان للإرهاب في المنطقة، ولا مكان للتطرف، وبهذا المعنى لا مكان للدول الراعية للإرهاب والتطرف ، وعلى رأسها نظام الملالي.// انتهى //06:02ت م0005