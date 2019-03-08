طوكيو 1 رجب 1440 هـ الموافق 08 مارس 2019 م واسأنهت الأسهم اليابانية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة على انخفاض.وخسر مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهمًا 26ر313 نقطة، أو 46ر1% ، ليصل إلى 75ر21142 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحًا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 69ر20 نقطة، أو 29ر1% ، ليصل إلى 97ر1580 نقطة.// انتهى //07:24ت م0006