طرابلس 01 رجب 1440 هـ الموافق 08 مارس 2019 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، كلمة وزير الخارجية محمد سياله أمام مجلس الوزراء العرب، موضحًا أن الحل الوحيد لتسوية الأزمة الليبية هو إنهاء الانقسام السياسي، وأسبقية عقد مؤتمر وطني جامع، مؤكدًا أن المجلس الرئاسي يواصل تعامله بروح إيجابية مع مبادرات الحل السياسي الهادفة إلى تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية.ونقلت تصريحات رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، مبينًا أن المفوضية وحدها من يُقرّر مدى ملاءمة البيئة الانتخابية لتنفيذ أية استحقاقات انتخابية يطالب بها الليبيون.ونوهت إلى لقاء المبعوث الأممي غسان سلامة مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، وبحثا التطورات السياسية الأخيرة وآفاق المرحلة القادمة، كما تطرقا إلى ترتيبات انعقاد الملتقى الوطني الجامعوسبل تأمين نجاحه.وتطرقت إلى ترحيب وزير الخارجية الجزائري، عبدالقادر مساهل، بلقاء رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج والقائد العام للقوات الملسلحة المشير خليفة حفتر في أبو ظبي، بخصوص إنهاء الأزمة.وعرجت الصحف الليبية ترحيب مبعوث الأمين العام للجامعة العربية لدى ليبيا صلاح الدين الجمالي باللقاء الذي جمع القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر ورئيس المجلس الرئاسي فايز السراج في أبوظبي، موضحا أن هذا اللقاء شكل أملاً جديداً لكل الليبيين بحل الأزمة وعودة الأمور في ليبيا إلى وضعها الطبيعي.// انتهى //09:21ت م0007