بكين 01 رجب 1440 هـ الموافق 08 مارس 2019 م واستراجعت الصادرات الصينية بنسبة 7ر20 % في فبراير الماضي بسبب الضغط الناتج عن الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، حسبما أظهرت بيانات رسمية اليوم .وبلغ حجم الصادرات 2ر135 مليار دولار في أعقاب الهبوط السنوي الذي جاء أكبر من المتوقع.وتراجعت الواردات الصينية بنسبة 2ر5% على أساس سنوي في فبراير لتصل إلى 1ر131 مليار دولار.وانخفض إجمالي التجارة الخارجية بنسبة 8ر13% مقارنة مع فبراير من العام الماضي ، حيث بلغ حجمها 4ر266 مليار دولار.// انتهى //09:42ت م0008