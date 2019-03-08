اقتصادي / تراجع صادرات الصين 7ر20 % في فبراير
الجمعة 1440/7/1 هـ الموافق 2019/03/08 م واس
بكين 01 رجب 1440 هـ الموافق 08 مارس 2019 م واس
تراجعت الصادرات الصينية بنسبة 7ر20 % في فبراير الماضي بسبب الضغط الناتج عن الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، حسبما أظهرت بيانات رسمية اليوم .
وبلغ حجم الصادرات 2ر135 مليار دولار في أعقاب الهبوط السنوي الذي جاء أكبر من المتوقع.
وتراجعت الواردات الصينية بنسبة 2ر5% على أساس سنوي في فبراير لتصل إلى 1ر131 مليار دولار.
وانخفض إجمالي التجارة الخارجية بنسبة 8ر13% مقارنة مع فبراير من العام الماضي ، حيث بلغ حجمها 4ر266 مليار دولار.
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