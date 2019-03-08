سنغافورة 01 رجب 1440 هـ الموافق 08 مارس 2019 م واسانخفضت أسعار النفط في آسيا اليوم بسبب مخاوف حول الطلب نظرا للتوقعات السيئة للبنك المركزي الأوروبي حول صحة اقتصاده.وانخفض سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) المرجع الأمريكي للخام تسليم أبريل 41 سنتا ليبلغ سعره 56,25 دولاراً في المبادلات الإلكترونية في آسيا.أما برميل برنت نفط بحر الشمال، المرجع الأوروبي، تسليم مايو فقد تراجع 52 سنتا إلى 65,78 دولاراً.// انتهى //09:46ت م0009