توستلا غوتييرز 01 رجب 1440 هـ الموافق 08 مارس 2019 م واسلقي 25 مهاجرًا على الأقل مصرعهم من أمركا الوسطى وجرح 29 آخرون اليوم إثر انقلاب شاحنة كانت تقلهم على طريق سريع جنوب المكسيك على الحدود مع غواتيمالا.وأوضحت نيابة ولاية شياباس المكسيكية أن الحادث وقع عند الساعة العاشرة (00,00 ت غ) على بعد خمسة كيلومترات عن مدينة فرانسيسكو سارابيا في ولاية شياباس, مبينة أن المهاجرون يقطعون آلاف الكيلومترات على أمل الوصول إلى الأراضي الأمريكية عبر المكسيك وطلب اللجوء.// انتهى //09:55ت م0010