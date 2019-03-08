إسلام آباد 01 رجب 1440 هـ الموافق 08 مارس 2019 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم زيارة معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، إلى باكستان ولقاء معاليه برئيس الوزراء الباكستاني عمران خان ووزير الخارجية شاه محمود قريشي وقائد الجيش الجنرال قمر باجوه.وسلطت الضوء على اجتماع قادة الفيالق العسكرية الذي انعقد أمس برئاسة الجنرال قمر باجوه لمراجعة الوضع الأمني في المنطقة وتجديد العزم على الدفاع عن أي عدوان يهدد أمن وسلامة باكستان.وتطرقت إلى الإجراءات الصارمة التي تتخذها سلطات الأمن الباكستانية ضد التنظيمات المحظورة دولياً.وأشارت إلى تجديد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي رغبة بلاده في تحسين الأوضاع مع الهند، وإشادة الصين بتحلي باكستان "بضبط النفس" واستعدادها للحوار مع الهند لتخفيف حدة التوتر.وعرجت على اتفاق باكستان ولوكسمبورغ على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات لاسيما في مجالات السياسة والاقتصاد والتجارة.وأخبرت عن إدانة باكستان للهجوم الصاروخي الذي استهدف تجمعا سياسيا في منطقة دشت برتشي غرب العاصمة الأفغانية كابل وأدى إلى مقتل وإصابة العشرات.// انتهى //10:04ت م0011