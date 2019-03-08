لندن 01 رجب 1440 هـ الموافق 08 مارس 2019 م واسارتفعت أسعار الذهب اليوم في ظل تخوف المستثمرين من تباطؤ حاد في النمو العالمي بعد أن خفض البنك المركزي الأوروبي توقعاته للنمو في الوقت الذي خرجت فيه بيانات ضعيفة من الصين، لكن ارتفاع الدولار أبقى المعدن الأصفر على مسار ثاني تراجع أسبوعي.وارتفع الذهب 0.3 % في التعاملات الفورية إلى 1289.81 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0548 بتوقيت جرينتش.وزاد الذهب 0.3 % في العقود الأمريكية الآجلة مسجلا 1289.80 دولار للأوقية.// انتهى //10:12ت م0012