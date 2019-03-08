القاهرة 01 رجب 1440 هـ الموافق 08 مارس 2019 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تشديد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على ضرورة تكثيف الاهتمام بمشروعات البترول والغاز من أجل الاستفادة المثلي من ثروات مصر.ونوهت بالمحادثات التي أجراها وزير الخارجية المصري سامح شكري مع وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، وتناولت العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى تطورات القضايا العربية والإقليمية.وسلطت الضوء على المباحثات التي أجراها وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري الفريق أول محمد زكي مع نظيره اليوناني الفريق أول بحري ايفانجلوس ابوستولاكس، وتناولت التعاون في المجالات العسكرية.ولفتت صحف الجمعة الانتباه إلى إعلان وزارة الداخلية المصرية مقتل 7 عناصر مسلحة تابعة لحركة "حسم" الإرهابية، وإصابة ضابط شرطة إثر تبادل لإطلاق النار بين تلك العناصر وقوات الأمن المصرية بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.وواكبت تطورات الأوضاع في الأراضي اليمنية، مبرزة الهجوم الذي شنته ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران على مديرية كشر بمحافظة حجة مما أدي إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى من المدنيين بينهم نساء وأطفال.وأفادت أن مجموعات إرهابية في قرية السرمانية ومحيطها على الحدود الإدارية بين محافظتي إدلب وحماة جددت قصفها للأحياء السكنية في ريف حماة مما أسفر عن مقتل وإصابة 6 أشخاص.وتحدثت صحف مصر في متفرقات أخرى، عن مقل 4 أشخاص وإصابة أخرين إثر انفجار سيارة مفخخة في شارع مزدحم قرب القصر الرئاسي وسط العاصمة الصومالية مقديشو.// انتهى //10:31ت م0013