القدس المحتلة 01 رجب 1440 هـ الموافق 08 مارس 2019 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي،اليوم، سبعة فلسطينيين من مدينة القدس المحتلة.وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في القدس أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة شبان فلسطينيين من البلدة القديمة في القدس المحتلة، فيما اعتقلت شابا مقدسيا وسط المدينة ، وتم تحويل الأربعة إلى مراكز توقيف وتحقيق في المدينة المقدسة ،بينما اعتقلت تلك القوات مساء الخميس طفلين قاصرين من حي قناطر خضير في القدس القديمة المحاذي للمسجد الأقصى.وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الشيخ نور الدين الرجبي أثناء خروجه من أحد أبواب المسجد الاقصى، وتم اقتياده إلى أحد مراكز الاحتلال في القدس القديمة للتحقيق معه.// انتهى //10:34ت م0014