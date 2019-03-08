الطائف 01 رجب 1440 هـ الموافق 08 مارس 2019 م واسأطلقت ادارة تعليم الطائف أمس, فعاليات الأسبوع الوطني للموهبة بإدارتي الموهوبين والموهوبات تحت عنوان "شاركونا رعايتهم" والمعرض المصاحب بمجمع جوري مول .واشتمل المعرض على العديد من الأعمال والابتكارات الإبداعية ( بنين ، بنات ) ، تضمنت استعراض برامج مشاريع باحث المستقبل, وبرنامج رعاية الموهوبين تربوياً وعلمياً لصقل المواهب، وبرامج الذكاء الصناعي من الروبوت والأجهزة الذكية، وبرامج الرعاية الأكاديمية في توسيع مدارك طلبة المرحلة الثانوية في مجالي ( الطب والهندسة )، بالإضافة إلى تقديم نبذه للزوار عن نظام التسريع من الصف الرابع إلى الصف السادس ابتدائي، ومن الصف الأول إلى الثالث متوسط، وركن للاستشارات المختصة بالموهبة، إلى جانب مسرح تفاعلي تعرض فيه الأسئلة الثقافية في مجال الموهبة.وتهدف إدارة الموهوبين والموهوبات من إقامة أسبوع الموهبة والفعاليات المصاحبة لها، إلى نشر مفهوم الموهبة الصحيح لجميع فئات المجتمع المختلفة، وإبراز دور الجهات ذات العلاقة في مجال رعاية الموهبة .وأوضح المدير العام للتعليم بالطائف طلال اللهيبي، أن إقامة معارض الموهبة تعطي مؤشرات إيجابية عن الميدان التربوي، ونشر ثقافة جودة الموهبة وإشراك الجميع في هذه الابتكارات ، لتحقيق جميع الأهداف التربوية, مقدما شكره لإدارتي الموهوبين والموهوبات على الإعداد والتنظيم للمعرض ونشر ثقافة الموهبة في الميدان .// انتهى //10:36ت م0015