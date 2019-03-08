لندن 01 رجب 1440 هـ الموافق 08 مارس 2019 م واسأقامت غرفة التجارة العربية البريطانية حفل استقبال لأعضاء الغرفة في لندن بحضور عدد من الدبلوماسيين وكبار الشخصيات والعديد من الرؤساء التنفيذيين من بريطانيا والعالم العربي.وأكد الأمين العام والرئيس التنفيذي لغرفة التجارة العربية البريطانية بندر بن علي رضا في كلمة له على دعم الغرفة لجمع أعضائها، مشيراً إلى أن مثل هذه المناسبات تعد من صميم عمل الغرفة من أجل التواصل والتعارف والتفاهم والتنسيق بين مختلف القطاعات التجارية بين الدول العربية من جهة والمملكة المتحدة من جهة أخرى.من جهته استعرض نائب الأمين العام والرئيس التنفيذي عبدالسلام الإدريسي أبرز الخدمات والمهام التي تقوم بها الغرفة من أهمها المؤتمر الإقتصادي البريطاني العربي الذي سيقام في الثالث من شهر يوليو القادم.// انتهى //10:37ت م0016