اقتصادي / غرفة التجارة العربية البريطانية تقيم حفل استقبال بلندن بحضور عدد من الدبلوماسيين العرب
الجمعة 1440/7/1 هـ الموافق 2019/03/08 م واس
لندن 01 رجب 1440 هـ الموافق 08 مارس 2019 م واس
أقامت غرفة التجارة العربية البريطانية حفل استقبال لأعضاء الغرفة في لندن بحضور عدد من الدبلوماسيين وكبار الشخصيات والعديد من الرؤساء التنفيذيين من بريطانيا والعالم العربي.
وأكد الأمين العام والرئيس التنفيذي لغرفة التجارة العربية البريطانية بندر بن علي رضا في كلمة له على دعم الغرفة لجمع أعضائها، مشيراً إلى أن مثل هذه المناسبات تعد من صميم عمل الغرفة من أجل التواصل والتعارف والتفاهم والتنسيق بين مختلف القطاعات التجارية بين الدول العربية من جهة والمملكة المتحدة من جهة أخرى.
من جهته استعرض نائب الأمين العام والرئيس التنفيذي عبدالسلام الإدريسي أبرز الخدمات والمهام التي تقوم بها الغرفة من أهمها المؤتمر الإقتصادي البريطاني العربي الذي سيقام في الثالث من شهر يوليو القادم.
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10:37ت م
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