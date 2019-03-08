رام الله 01 رجب 1440 هـ الموافق 08 مارس 2019 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم خبر استشهاد الطفل سيف الدين عماد ناصر أبو زيد، متأثراً بجروح خطيرة أصيب بها، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة غزة.وسلطت الصحف الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية حيث هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منزل الأسير عاصم البرغوثي في بلدة كوبر شمال رام الله وهدمت منزلاً من طابقين شمال نابلس،فيما قررت هدم أربعة منازل في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.وتطرقت إلى تأكيدات وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية ، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تستغل الانحياز الأمريكي الكامل أبشع استغلال وتستخدمه كمظلة لتعميق حربها المفتوحة والشاملة على الوجود الوطني والإنساني لأبناء الشعب الفلسطيني في القدس المحتلة ومحيطها.// انتهى //10:49ت م0017