بيروت 01 رجب 1440 هـ الموافق 08 مارس 2019 م واسركزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، على مخرجات الجلسة التشريعية التي عقدها مجلس النواب اللبناني أمس، بشأن سلسلة قوانين تتعلق بملفات أمنية واقتصادية ومالية داهمة في البلاد .وأشارت إلى إلقاء قوات سوريا الديموقراطية "قسد"، القبض على 400 مقاتل من تنظيم داعش الإرهابي أمس، بعدما أحبطت محاولة فرارهم من جيبهم المحاصر في بلدة الباغوز في شرق دير الزور السورية .وتطرقت صحف الجمعة، إلى القصف الصاروخي والمدفعي الذي تعرضت له أمس عدة مواقع في قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية .وأوردت ما جاء في الكلمة التي ألقاها مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير جمال الغنيم، أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أمس، مبرزة تأكيده على "الحقّ السيادي لكلّ دولة بالتعامل مع قضاياها الداخلية وفقًا لأنظمتها الوطنية".ولفتت الانتباه إلى اللقاء الذي جمع المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري في طرابلس، لمناقشة التطورات السياسية الأخيرة وآفاق المرحلة القادمة، إضافة إلى ترتيبات انعقاد الملتقى الوطني .كما تناقلت صحف لبنان، تحذير الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، من اختراق الحراك الشعبي السلمي من قبل أي فئة "غادرة داخلية أو أجنبية" قد تؤدي لإثارة الفتنة وإشاعة الفوضى في البلاد.// انتهـى //11:06ت م0018