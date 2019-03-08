الجزائر 01 رجب 1440 هـ الموافق 08 مارس 2019 م واسأبرزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم إشادة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بسلمية المسيرات التي ترفض ترشحه لفترة رئاسية خامسة في انتخابات 18 أبريل المقبل، لافتة إلى أنه حذر من اختراق أطراف مجهولة لاشعال الفتنة وإشاعة الفوضى في البلاد.وأشارت الصحف إلى مسيرة شارك فيها مئات المحامين الجزائريين باتجاه مقر المجلس الدستوري، محملين رئيسه الطيب بلعيز المسؤولية كاملة في اعتماد ملف ترشيح الرئيس بوتفليقة معتبرين إياه غير مطابق للدستور وقانون الانتخابات.ولفتت الانتباه إلى اعتصام العشرات من الصحفيين بوسط مدينة الجزائر العاصمة، مطالبين برفع "القيود" عن أداء وسائل الاعلام المحلية في تغطية الحراك السياسي والشعبي.// انتهى //11:24ت م0019