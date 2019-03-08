تونس 01 رجب 1440 هـ الموافق 08 مارس 2019 م واساهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم بالشأن الداخلي للبلاد ،مشيرة إلى متابعة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي لتفاصيل التحضيرات للقمة العربية المقرر عقدها في العاصمة تونس اواخر الشهر الجاري ، مشيرة في الإطار إلى إنهاء رئاسة الجمهورية الاستعدادات التقنية واللوجستية من أجل ضمان نجاح الدورة .وانشغلت صحف تونس بتطورات الأوضاع في الجارة الجزائر ،مشيرة إلى تحذير الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من اختراق الطابع السلمي للمظاهرات السلمية التي تجري داخل البلاد في رسالة قرأتها نيابة عنه وزيرة البريد هدى فرعون ، يأتي ذلك فيما تتواصل المظاهرات ضد ترشحه لولاية خامسة للأسبوع الثالث على التوالي .وكتبت عن مجريات الأحداث في ليبيا ،مشيرة إلى اللقاء الذي جمع بين المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة ورئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السائح لبحث مدى جاهزية المفوضية لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية المزمع تنفيذها خلال هذا العام.وتوقفت عند مستجدات الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، مشيرة إلى استشهاد فتى فلسطيني نتيجة إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مشاركته بمظاهرات نظمت أمس على الحدود الشرقية لقطاع غزة.وأشارت صحف تونس إلى فحوى بيان لوزارة الداخلية المصرية أكدت فيه أن قوات الأمن قتلت سبعة أشخاص ينتمون لحركة حسم الإرهابية في اشتباكين اندلعا أثناء اعتراض شاحنة نقل صغيرة مشتبه بها ومداهمة شقة سكنية كان المسلحون يتخذونها وكرا في محافظة الجيزة غرب العاصمة القاهرة.// انتهى //12:04ت م0029