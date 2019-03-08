الخرطوم 01 رجب 1440 هـ الموافق 08 مارس 2019 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، تأكيد اجتماع لجنة القوى السياسية لمعالجة الأزمة الذي ترأسه الرئيس السوداني ، عمر البشير أمس على أهمية عملية تهيئة المناخ من خلال إطلاق الناشطين والمعتقلين السياسيين، وتهيئة المناخ مع الممانعين.وركزت الصحف على إفادة تحالف دعم الشرعية في اليمن أمس، باستمرار الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران في ارتكاب خروقات وقف إطلاق النار بالحديدة، مضيفاً أنه تم تسجيل 10 خروق جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، شملت الرماية بصواريخ الكاتيوشا والعبوات الناسفة وغيرها من الأسلحة.وأشارت إلى استسلام المئات من مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي، أمس في بلدة الباغوز آخر جيوب التنظيم في مناطق شمال شرق سوريا.وأخبرت عن مقتل 7 أشخاص على الأقل وجرح 9، أمس، بانفجار سيارة مفخخة تبنته حركة الشباب ووقع في مكان قريب من القصر الرئاسي وسط مقديشو، كما ذكر مصدر أمني.ونشرت صحف الجمعة إعلان المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية العقيد أركان حرب تامر الرفاعي أمس، اكتشاف وتدمير تسع فتحات أنفاق في شمال سيناء.// انتهى //13:15ت م0034