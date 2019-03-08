هلسنكي 01 رجب 1440 هـ الموافق 08 مارس 2019 م واسقدم رئيس وزراء فنلندا يوها سيبيلا اليوم استقالة حكومة يمين الوسط التي يقودها بعدما فشل في إقرار برنامج إصلاحات اجتماعية وإصلاحات لنظام الضمان الصحي.وأفادت الرئاسة الفنلندية أن رئيس الوزراء قدم اليوم استقالة الحكومة إلى رئيس الجمهورية ساولي نينيستو، وذلك قبل خمسة أسابيع من الانتخابات التشريعية في 14 أبريل.وتابع البيان أن الرئيس قبل استقالة الحكومة التي ستواصل تصريف الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة.// انتهى //13:27ت م0035