جيزان 01 رجب 1440 هـ الموافق 08 مارس 2019 م واساستعرض محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد مع رجال وسيدات الأعمال بمنطقة جازان, مبادرات الهيئة الهادفة إلى تمكين وتطوير أداء المنشآت الصغيرة والمتوسطة و المشاريع الناشئة والارتقاء بمخرجاتها بما يواكب متطلبات رؤية المملكة 2030 ، ويترجم توجهات برنامج التحول الوطني 2020 وفق الركائز الإستراتيجية الوطنية للهيئة.وقدّم المهندس الرشيد خلال لقاء مفتوح أقامته غرفة جازان بمسرح الغرفة أمس, عرضاً يتضمن أهم المبادرات التي أنجزتها الهيئة خلال عام 2018 ، مثل مبادرات تحفيز القطاع الخاص التي خصص جزء كبير منها للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتطوير ريادة الأعمال، وإدخال مشاريع جديدة مبتكرة ، والاهتمام بحاضنات ومسرعات الأعمال, وإنشاء مركز دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإطلاق تطبيق استشارات لخدمة المدن الواعدة، وإنشاء المجمعات الريادية لدعم ريادة الأعمال والمشاريع ذات الابتكار والإبداع ، إلى جانب برنامج طموح، الذي يمثل سلسة من البرامج لدفع نمو المنشآت من خلال دعمها وبناء قدراتها وتطوير إمكانياتها وضمان تحسن أدائها، وزيادة نموها في الناتج المحلي.وأشار المهندس الرشيد إلى حزمة المبادرات التي أطلقتها منشآت بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مؤخراً, التي تستهدف نحو 24 ألف منشأة.حضر اللقاء رئيس غرفة جازان خالد بن محمد صايغ .// انتهى //13:41ت م0037