مأرب 01 رجب 1440 هـ الموافق 08 مارس 2019 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 900 سلة غذائية تزن 66 طنًا و600 كيلو غرام ، في مديرية جبل مراد بمحافظة مأرب، يستفيد منها 5,400 فرد، ضمن مشروع توزيع 102,170 سلة غذائية تستهدف 9 محافظات يمنية.ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة، ممثلة بالمركز، للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 328 مشروعًا.//انتهى//13:42ت م0038