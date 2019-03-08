لندن 01 رجب 1440 هـ الموافق 08 مارس 2019 م واسأبرزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم اعتزام رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الضغط على المفوضية الأوروبية لإخراج المفاوضات حول بريكست من الطريق المسدود، قبل تصويت حاسم جديد على اتفاق الانفصال، مقرر الأسبوع المقبل.وتناولت الصحف إعلان وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هنت، منح الحماية الدبلوماسية البريطانية من أصول إيرانية، نازانين زاغاري راتكليف، المسجونة في طهران.وتناقلت ترقب الجزائر اليوم تظاهرات جديدة ضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، لفترة ولاية خامسة.// انتهى //13:44ت م0039