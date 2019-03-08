بريدة 01 رجب 1440 هـ الموافق 08 مارس 2019 م واساختتمت مساء أمس، فعاليات مهرجان «أصول الأغنام.. إنتاج وفحول»، الذي أقامته وزارة البيئة والمياه والزراعة، لمدة سبعة أيام في مقر متنزه القصيم الوطني بمدينة بريدة، وشهد إقبالًا واسعًا من المربين، والمهتمين، والجمهور ورجال الأعمال والمسؤولين.وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم المهندس سلمان بن جارالله الصوينع، أن أعداد الأغنام التي حضرت وتنافست بمهرجان أصول الأغنام المحلية، في اليوم المفتوح بلغت 128 رأساً، وسلالة الضأن النجدي بلغت 260 رأساً، وعُرِض منها 18 رأساً .وأفاد أن أعداد سلالة الماعز الحجازي المشاركة بلغت 82 رأساً، وسلالة الماعز القزني 90 رأساً، وسلالة الماعز العارضي 294 رأساً، وسلالة الضأن الحري 95 رأساً، وسلالة الضأن الساكني 76 رأساً، وسلالة الضأن النعيمي 191 رأساً، وسلالة الماعز الشامي 107 رؤوس، حيث بلغ مجموع المشاركات 1355 رأساً، في حين ألغيت مشاركة سلالة الضأن العِرْب لعدم اكتمال النصاب، وحضرت 14 رأساً للعرض.وأشار الصوينع إلى أن منطقة القصيم تعد من أكثر المناطق التي يتواجد بها مربون ومهتمون بالثروة الحيوانية بكل أنواعها، كما يوجد بها أكبر سوق بمدينة الأنعام، وتشتهر ببيع جميع أنواع الثروة الحيوانية ومصدر رئيس لأسواق المملكة، بالإضافة إلى وجود جمعية تعاونية للثروة الحيوانية، تعد من أنجح الجمعيات التعاونية بالمملكة، مقدمًا الشكر والتقدير لجميع العاملين في المهرجان من فرع الوزارة، ومن الجهات الحكومية المساندة.// انتهى //13:46ت م0040