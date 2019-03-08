جيزان 01 رجب 1440 هـ الموافق 08 مارس 2019 م واسنظمت دار الملاحظة الاجتماعية بجازان مساء أمس ، دورة تدريبية بعنوان " لماذا أتطوع ؟" ، وذلك بالتعاون مع نادي جازان لخدمة المجتمع ، بحضور مدير الدار جمال الراجحي .واشتملت الدورة التي قدمها رئيس النادي المدرب خالد عارضي بمسرح دار الملاحظة ، على العديد من المحاور حول العمل التطوعي وأهميته ودوره في تعزيز التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع الواحد ، وأنظمة العمل التطوعي ولوائحه ، إلى جانب أبرز عوامل نجاح الأعمال التطوعية ، ودور الأفراد في نشر ثقافة العمل التطوعي ، فضلا عن عرض لأبرز التجارب الناجحة في هذا المجال .وبين المدرب للمشاركين في الدورة من نزلاء الدار ، أبرز دوافع العمل التطوعي من خلال تحقيق الذات والدفاع عن القيم ونشر المبادئ واستثمار الأوقات ، معرفًا بمجالات الأعمال التطوعية في المجالات الاجتماعية والتعليمية والتربوية والبيئية والصحية وأعمال الدفاع المدني .كما استعرضت أهمية العمل التطوعي في التنمية الاجتماعية ، وسمات المتطوع وقيمها من خلال معرفته بموارد المجتمع وإدراكه الثقافي وتنوع مهاراته وحسن التعامل والشعور بالانتماء لبيئة العمل .// انتهى //13:49ت م0043