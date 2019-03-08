عام / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع مساعدات غذائية وايوائية للاجئين السوريين في لبنان
الجمعة 1440/7/1 هـ الموافق 2019/03/08 م واس
لبنان 01 رجب 1440 هـ الموافق 08 مارس 2019 م واس
قام فريق من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتوزيع 785 سلة غذائية تزن 59 طنًا، و1,570 فرشة للاجئين السوريين في منطقة برقايل عكار شمال لبنان و في حاصبيا جنوب لبنان.
وتأتي هذه المساعدات في إطار الدعم المقدم من المملكة ممثلة بالمركز للشعب السوري للتخفيف من معاناته جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.
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13:49ت م
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