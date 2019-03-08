لندن 01 رجب 1440 هـ الموافق 08 مارس 2019 م واساستهدفت الطائرات الحربية التابعة لقوات النظام السوري مناطق سريان الهدنة الروسية – التركية، حيث استهدفت الطائرات الحربية أماكن في قرية طويل الحليب والكتيبة المهجورة بالريف الشرقي لإدلب.وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان له أنه تم رصد ضربات صاروخية من قبل قوات النظام السوري استهدفت مناطق في قرى وبلدات حوير العيس والعثمانية وزمار وجزرايا وخلصة والحميرة في الريف الجنوبي لحلب.// انتهى //13:49ت م0045