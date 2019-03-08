نجران 01 رجب 1440 هـ الموافق 08 مارس 2019 م واسنفذت وحدة الإرشاد الأكاديمي بعمادة السنة التحضيرية، وبالتعاون مع الوحدة المركزية للإرشاد الأكاديمي بجامعة نجران، أمس لقاءً إرشادياً للطلاب والطالبات بعنوان " كيفية اختيار التخصص الجامعي"، حيث تم نقله عبر دائرة البث للقسم النسائي في العمادة.وهدف اللقاء إلى حث الطلاب والطالبات على أهمية اختيار التخصصات الدراسية بناء على الرغبات العملية مستقبلاً، والتعرف على القدرات والإمكانيات للالتحاق بكليات مخصصة تتوافق مع طموحهم.وتناول اللقاء اختبار القدرات المعرفية، والاستعداد للفرصة الوظيفية، وكذلك عرض وحدات عامة لفرص التوظيف، وكيفية اكتشاف الفرصة الوظيفية، إلى جانب التطرق إلى عوامل تحديد التخصص الجامعي، ومكونات اختيار التخصص المتمثلة في الرغبة والقدرة والفرص.//انتهى//13:51ت م0046