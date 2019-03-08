// للصحف فقط //عسير 1 رجب 1440هـ الموافق 8 مارس 2019م واسأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير العقيد محمد بن عبدالرحيم العاصمي، أن فرق الدفاع المدني باشرت عند الساعة 12:24 من صباح اليوم الجمعة الموافق 1 / 7 / 1440هـ، بلاغاً عن سقوط شظايا اعتراض طائرة بدون طيار أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه منطقة سكنية بمدينة أبها، مما نتج عنه إصابة (5) خمسة أشخاص مدنيين، أربعة سعوديين بينهم امرأة، ومقيم من الجنسية الهندية، كما تعرضت (6) مركبات وعدد من المنازل لأضرار طفيفة ومتوسطة، وقد باشرت الجهات المعنية تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.// للصحف فقط // // انتهى //13:58ت م0049