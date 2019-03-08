عام / المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير: إصابة خمسة أشخاص مدنيين بينهم امرأة إثر سقوط شظايا اعتراض طائرة بدون طيار أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه أبها
الجمعة 1440/7/1 هـ الموافق 2019/03/08 م واس
// للصحف فقط //
عسير 1 رجب 1440هـ الموافق 8 مارس 2019م واس
أوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير العقيد محمد بن عبدالرحيم العاصمي، أن فرق الدفاع المدني باشرت عند الساعة 12:24 من صباح اليوم الجمعة الموافق 1 / 7 / 1440هـ، بلاغاً عن سقوط شظايا اعتراض طائرة بدون طيار أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه منطقة سكنية بمدينة أبها، مما نتج عنه إصابة (5) خمسة أشخاص مدنيين، أربعة سعوديين بينهم امرأة، ومقيم من الجنسية الهندية، كما تعرضت (6) مركبات وعدد من المنازل لأضرار طفيفة ومتوسطة، وقد باشرت الجهات المعنية تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.
// للصحف فقط // // انتهى //
13:58ت م
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