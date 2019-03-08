عمان 01 رجب 1440 هـ الموافق 08 مارس 2019 م واستواصل عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن تقديم خدماتها الطبية والعلاجية واستقبال المرضى والمراجعين من جميع الفئات العمرية بالمخيم.وتُعد الخدمات التي تقدمها العيادات الأحدث من نوعها في المخيم لما يتوافر فيها من معدات وتجهيزات متطورة، فخلال شهر فبراير 2019م ومن خلال مختبر التحاليل الطبية والأشعة تم تقديم الخدمة ل 932 حالة.وتأتي هذه العيادات في إطار الخدمات المتنوعة التي يقدمها المركز للاجئين السوريين في مخيم الزعتري ومن ضمنها الخدمات الصحية بهدف التخفيف من معاناتهم جراء الأزمة التي يمرون بها.// انتهى //14:22ت م0050