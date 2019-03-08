ضرية 01 رجب 1440 هـ الموافق 08 مارس 2019 م واستنظم جامعة القصيم النسخة الثالثة من حملتها الشاملة "توعية وصحة وتثقيف"، حيث تستهدف الحملة التي تستمر لمدة 7 أيام، أبناء محافظة ضرية، خلال الفترة من 3 / 7 / 1440هـ .وتتضمن الحملة برامج شرعية وفكرية, وبرامج لصحة الفم والأسنان, ودورات تدريبية, وتثقيف دوائي، بالإضافة إلى التوعية الغذائية, والطب البيطري, وخدمات تربوية اجتماعية متنوعة, وعروض مسرحية, وبرامج رياضية ترفيهية, وسحوبات وجوائز وغيرها من الأنشطة المقدمة لأهالي المنطقة.وتتمثل أهداف حملة الجامعة في تعزيز القيم الإسلامية, وغرس المفاهيم الإيجابية, والانتماء للوطن وخدمته، وحماية النشء من مسالك الغلو والأفكار المتطرفة والسلوكيات الخاطئة, ورفع مستوى المهارات الشخصية والقدرات الذاتية, وتقديم الخدمات والاستشارات الطبية المتخصصة والخطط العلاجية, ورفع مستوى العناية بالغذاء والرياضة والبعد عن العادات السلبية، وذلك لرفع وعي وثقافة أبناء المنطقة، والعناية بصحتهم، وتحسين مستوياتهم الاجتماعية والثقافية والفكرية.وتقيم الجامعة هذه الحملة بصورة سنوية في أحد المناطق النائية في منطقة القصيم، حيث يتم تقديم العديد من الخدمات والبرامج التوعوية والصحية والتثقيفية لأهالي تلك المحافظة في أماكن تواجدهم.// انتهى //14:22ت م0051