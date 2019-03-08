الرياض 01 رجب 1440 هـ الموافق 08 مارس 2019 م واسنظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض أمس، دورة تدريبية تقنية لمراقبي المساجد, بحضور فضيلة المدير العام لفرع الوزارة الشيخ سامي بن سليمان المشيقح.واستهدفت الدورة التي أقيمت في قاعة المحاضرات والندوات بالفرع أكثر من 100 مراقب لمساجد العاصمة، تحدث خلالها المختصون في إدارة الحاسب عن التعامل مع البريد الإلكتروني بطريقة احترافية تهيئ مزيداً من الاستفادة من خلال تتبع الاستفسارات والملحوظات التي ترد للفرع عبر الرقم الموحد 1933، إضافة إلى نظام التعاميم الإلكترونية لمراقبي المساجد.وتأتي الدورة بناء على توجيهات وحرص معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على الاستفادة المثلى من التقنية في خدمة قطاعات الوزارة وفروعها لأداء الواجب تجاه بيوت الله تعالى ومنسوبيها، تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030م، وسعياً لتسهيل الأعمال، وحفظاً للوقت والجهد وخفض التكاليف.// انتهى //14:53ت م0054