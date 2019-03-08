الصياهد 01 رجب 1440 هـ الموافق 08 مارس 2019 م واسوفرت اللجنة المنظمة في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل بنسخته الثالثة، عدداً من اللوحات الإرشادية لزوار ومرتادي المهرجان.وتنتشر اللوحات الإرشادية على الطرق والممرات بالمهرجان، وتشمل اللوحات على تعليمات وإرشادات لزائرين إلى الطرق المؤدية للقرية السعودية للإبل، وميدان الملك عبدالعزيز للهجن، إضافة إلى جميع فعاليات المهرجان، كما وفرت اللجنة خريطة إرشادية لكامل فعاليات المهرجان.// انتهى //16:09ت م0070