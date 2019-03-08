الرياض 01 رجب 1440 هـ الموافق 08 مارس 2019 م واسيتواجه غداً فريقا الصفاء والوحدة في نهائي بطولة كأس الأمير سلطان بن فهد لكرة اليد بنسختها الحادية والأربعون، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، وذلك على صالة الهيئة العامة للرياضة في الدمام عند الساعة 5:00 مساءً.وبدأ نادي الصفا مشواره في البطولة بإقصاء نادي مضر بعدما تفوق عليه في مباراة الدور ربع النهائي التي أقيمت بالدمام، واستطاع التأهل للمباراة النهائية بعد تغلبه على نادي الأهلي في مباراة الدور نصف النهائي التي جمعتهم في جدة، في المقابل وصل نادي الوحدة للمباراة النهائية بعد فوزه على نادي النور في مباراة الدور ربع النهائي للبطولة التي أقيمت في الدمام، وتمكن من الوصول للنهائي بعد فوزه على نادي الخليج في مباراة الدور نصف النهائي التي جمعتهم في مكة المكرمة.واستطاع نادي الوحدة التأهل لنهائي البطولة في تسع نسخ سابقة خلال المواسم الرياضية، وكانت جميعها أمام نادي الأهلي، حيث نجح نادي الوحدة في تحقيق لقبين فقط خلال الموسمين الرياضيين (2002 / 2003م 2004 / 2005م) ولم يحالفه الحظ في البقية.ووصل نادي الصفا للمباراة النهائية في نسخة واحدة فقط خلال الموسم الرياضي 1997 / 1998م ولم يحالفه الحظ في الحصول على اللقب الذي كان من نصيب نادي الخليج.// انتهى //16:19ت م0072