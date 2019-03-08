الرياض 01 رجب 1440 هـ الموافق 08 مارس 2019 م واستلعب غداً مباريات الجولة الـ 14 من الدوري الممتاز للكرة الطائرة ، حيث يلتقي في أقوى مباريات الأسبوع فريقا الهلال مع النصر على صالة الهيئة العامة للرياضة في الرياض ، بقيادة الحكم سامي أمين ، وحكم ثاني هاني سنان ، وعادل النصار مسجلاً للمباراة .ويلتقي الترجي والموج على صالة الهيئة العامة للرياضة بالدمام ، ويقود اللقاء سعد اليحيوي وثامر منصوري حكم ثاني وعبداللطيف العتيق مسجلاً ، ويحل الابتسام ضيفاً على الخليج على صالة نادي الاتفاق بالدمام ، ويقود المواجهة سمير الراجح والحكم الثاني محمد الثنيان ، وماهر المطوع مسجلاً .ويستضيف الأهلي نظيره السلام على صالة الهيئة العامة للرياضة بجدة ، بقيادة الحكم عبدالعزيز الرميحي ومتعب السعيد حكم ثاني ، وعبدالعزيز العمري مسجلاً ، ويلتقي الفيصلي مع الاتحاد على صالة مدينة المجمعة الرياضية ، ويقود اللقاء يعقوب السبت وأحمد الكويتي حكم ثاني ويوسف اليوسف مسجلاً .// انتهى //16:44ت م0074