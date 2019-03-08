الرياض 01 رجب 1440 هـ الموافق 08 مارس 2019 م واستلعب غداً مباريات الجولة (15) المؤجلة لدوري الممتاز لكرة السلة بإقامة أربع مباريات, حيث تستضيف صالة الأمير محمد بن عبدالعزيز مباراتان الأولى تجمع الأنصار صاحب المركز التاسع برصيد (20) نقطة مع الهلال صاحب المركز السادس برصيد (25) نقطة ويقود اللقاء عبدالله الادماوي وأيمن الحازمي وماهر منشى.وفي اللقاء الثاني الذي يجمع أحد صاحب المركز الأول برصيد (31) نقطة مع الأهلي الذي يحتل المركز الثالث برصيد (26) نقطة، ويقود اللقاء حاتم الحربي ورضا عبدالكريم وأحمد الخميس.ويستضيف النصر صاحب المركز الرابع برصيد (26) نقطة الاتحاد الذي يحتل المركز الخامس برصيد (25) نقطة ويقود اللقاء محمد المرزوق وأحمد الصالح وأحمد فلاتة.وفي الأحساء يلتقي الفتح صاحب المركز الثاني برصيد (30) نقطة الوحدة الذي يحتل المركز السابع برصيد (22) نقطة، ويقود اللقاء هاشم قاسم وخالد الشنقيطى وسعد الحربي.// انتهى //16:45ت م0075