رياضي / منافسات كأس الاتحاد السعودي للفروسية للقدرة والتحمل تنطلق غداً
الجمعة 1440/7/1 هـ الموافق 2019/03/08 م واس
الرياض 01 رجب 1440 هـ الموافق 08 مارس 2019 م واس
تنطلق غداً منافسات سباق كأس الاتحاد السعودي للفروسية الدولي للقدرة والتحمل ، بمشاركة أكثر من 270 فارسًا من المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي والأردن ، وذلك على ميادين قرية ألعاب الفروسية الدولية بمحافظة البدائع ، لمسافة 110 كم مقسمة على 4 مراحل ، بالإضافة إلى سباقين تأهيلية مسافة 40 و 80 كم.
يذكر أن كأس الاتحاد السعودي للفروسية للقدرة يقام لأول مرة, ورصد اتحاد الفروسية جوائز تقدر بـ 300 ألف ريال مقسمة على الـ 15 مراكز الأولى.
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16:50ت م
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