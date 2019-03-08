الرياض 01 رجب 1440 هـ الموافق 08 مارس 2019 م واستنطلق غداً منافسات سباق كأس الاتحاد السعودي للفروسية الدولي للقدرة والتحمل ، بمشاركة أكثر من 270 فارسًا من المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي والأردن ، وذلك على ميادين قرية ألعاب الفروسية الدولية بمحافظة البدائع ، لمسافة 110 كم مقسمة على 4 مراحل ، بالإضافة إلى سباقين تأهيلية مسافة 40 و 80 كم.يذكر أن كأس الاتحاد السعودي للفروسية للقدرة يقام لأول مرة, ورصد اتحاد الفروسية جوائز تقدر بـ 300 ألف ريال مقسمة على الـ 15 مراكز الأولى.// انتهى //16:50ت م0077