الرياض 01 رجب 1440 هـ الموافق 08 مارس 2019 م واسأقيم مساء أمس حفل ختام دورة الألعاب الرياضية الـ 17 للقوات المسلحة ، برعاية معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول الركن فياض بن حامد الرويلي ، وذلك في الاستاد الرياضي بمعهد قوات الدفاع الجوي بجدة.وبدأ الحفل بآيات من القرآن الكريم ، بعد ذلك ألقى رئيس هيئة عمليات قوات الدفاع الجوي اللواء الركن أحمد بن شريثان الجهني كلمة القوات المستضيفة ، ثم شاهد معاليه والحضور عرضاً مرئيًا عن أحداث الدورة.بعد ذلك قام معاليه بتكريم الفرق الفائزة وتكريم مدراء إدارات الشؤون الرياضية السابقين ، حيث حقق منتخب الجوية المركز الأول وتسلم صاحب السمو الملكي الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية درع البطولة ، كما حقق منتخب القوات البرية المركز الثاني ، وحقق المركز الثالث قوات الدفاع الجوي.عقب ذلك قام مدير إدارة الشؤون الرياضية بقوات الدفاع الجوي بتسليم علم الدورة للقوات البرية المستضيفة للدورة القادمة ، ثم شاهد الحضور أوبريت غنائي بعنوان "جيشنا صفوة رجال" ،وفي ختام الحفل قدم معالي قائد قوات الدفاع الجوي الملكي الفريق الركن مزيد بن سليمان العمرو هدية تذكارية لراعي الحفل.// انتهى //16:56ت م0080