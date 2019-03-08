لندن 01 رجب 1440 هـ الموافق 08 مارس 2019 م واسأكد وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت اليوم أنه تم إحراز بعض التقدم في الأيام القليلة الماضية حول مسالة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي .، وقال هانت في تصريح صحفي اليوم : أنه يجب فعل المزيد، وأنه من الممكن جدا الوصول لإقرار اتفاق بين الجانبين .وأضاف : نريد أن نظل أفضل الأصدقاء للاتحاد الأوروبي وهذا يعني الموافقة على هذا الاتفاق ، مبيناً أن التاريخ سيصدر حكماً سيئاً على بريطانيا والاتحاد الأوروبي على حد سواء إذا أساءا إدارة خروج بريطانيا من التكتل .ومن المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد في 29 مارس لكن النواب البريطانيين رفضوا الاتفاق الذي طرحته رئيسة الوزراء تيريزا ماي والتي تسعى من خلاله إلى تعديلات ملزمة قانونا قبل طرح اتفاق الخروج لتصويت ثان في البرلمان بحلول 21 مارس .// انتهى //16:56ت م0081