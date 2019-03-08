الدمام 01 رجب 1440 هـ الموافق 08 مارس 2019 م واساختتمت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية أمس, فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني ٢٠١٩م التي كانت بعنوان "سلامة الأطفال غايتنا", بزيارة أكثر من ٣٥ ألف زائر من شرائح المجتمع كافة.وأوضح مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء راشد بن صالح المري أن المعرض شهد إقبالًا كبيرًا من الزوار ، حيث يُعد ذلك أمرًا إيجابيًا ومؤشرًا لارتفاع مستوى الوعي لدى المجتمع بأهمية السلامة وتوفير وسائلها في جميع الأماكن التي تحيط بهم.وبين اللواء المري أن اليوم العالمي للدفاع المدني هو من المناسبات المهمة التي تسعى من خلاله مديرية الدفاع المدني بالمنطقة إلى إبراز ما يقوم به رجال الدفاع المدني من جهود للحفاظ على الأرواح والممتلكات وذلك من خلال برامج توعوية وتثقيفية وترفيهية تستهدف الطفل والأسرة معًا.// انتهى //16:59ت م0082