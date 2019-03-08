تونس 1 رجب 1440 هـ الموافق08 مارس 2019 م واسأنقذ حرس السواحل التونسي 64 مهاجراً غير شرعي من بينهم 4 نساء من الغرق ، بعد تعطل مركبهم قرب سواحل مدينة جرجيس التابعة لمحافظة مدنين جنوب شرق البلاد .وأفاد مسؤول في الهلال الأحمر التونسي في تصريح اليوم أن المهاجرين يحملون جنسيات إفريقية مختلفة انطلقوا من السواحل الليبية باتجاه إيطاليا قبل أن يتعطل مركبهم وسط السواحل التونسية .// انتهى //17:35ت م0089