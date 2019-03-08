عام / حرس السواحل التونسي ينقذ 64 مهاجراً غير شرعي من الغرق
الجمعة 1440/7/1 هـ الموافق 2019/03/08 م واس
تونس 1 رجب 1440 هـ الموافق08 مارس 2019 م واس
أنقذ حرس السواحل التونسي 64 مهاجراً غير شرعي من بينهم 4 نساء من الغرق ، بعد تعطل مركبهم قرب سواحل مدينة جرجيس التابعة لمحافظة مدنين جنوب شرق البلاد .
وأفاد مسؤول في الهلال الأحمر التونسي في تصريح اليوم أن المهاجرين يحملون جنسيات إفريقية مختلفة انطلقوا من السواحل الليبية باتجاه إيطاليا قبل أن يتعطل مركبهم وسط السواحل التونسية .
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17:35ت م
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